Гафин о 9-м месте «Динамо»: «Рассчитываем на большее. Матч со “Спартаком” был лучше, чем предыдущие игры»

— Мы рассчитываем на большее. Говорили и внутри клуба, и с главным тренером [Карпиным] об этом. Понимаем, что у команды есть проблемы в игре и с набором очков, мы это осознаем. Важно анализировать причины и совместно улучшать ситуацию. И матч со «Спартаком» (2:2) был лучше, чем предыдущие игры.