Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.36
П2
1.90
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.09
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.14
П2
7.00
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.08
П2
2.76
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.01
П2
3.50
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.78
П2
5.94
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2

Гафин о 9-м месте «Динамо»: «Рассчитываем на большее. Матч со “Спартаком” был лучше, чем предыдущие игры»

— У команды 9 очков в 8 матчах. Как оцените такой результат?

Источник: Sports

— Мы рассчитываем на большее. Говорили и внутри клуба, и с главным тренером [Карпиным] об этом. Понимаем, что у команды есть проблемы в игре и с набором очков, мы это осознаем. Важно анализировать причины и совместно улучшать ситуацию. И матч со «Спартаком» (2:2) был лучше, чем предыдущие игры.

— Цель на сезон остается прежней?

— До конца чемпионата и розыгрыша Кубка еще очень много игр. Мы сейчас говорим не о конечных целях, а о том, как в ближайшее время улучшить результат, — сказал председатель совета директоров «Динамо».