Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.40
П2
1.90
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.05
П2
2.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.14
П2
7.00
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.06
П2
2.77
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.01
П2
3.47
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.27
П2
3.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2

Директор «Акрона» о словах Дзюбы про усиление состава: «Никакого давления или конфликта не было. Мы выполнили практически все запланированное»

— Во время трансферной кампании было определенное давление на вас от команды, в СМИ сильно разошлось заявление Дзюбы. Чувствовали это давление, это как‑то ускорило процесс подписания новичков?

Источник: Спортс"

— Нет, такого не было. Внутри у нас было все конструктивно всегда. Понятно, где‑то преобладали эмоции. Но мы быстро эти моменты обсудили между собой. Я это списываю на эмоции: все мы прекрасно знаем, что Артем — амбициозный человек, не любит проигрывать, а у «Акрона» была неудачная серия. Но никакого давления или уж тем более конфликта у нас никакого не было.

Как я уже говорил, мы подходили к каждому трансферу взвешенно. Понимали, что если уж берем футболиста, то он должен быть либо игроком стартового состава, либо составить конкуренцию основным ребятам. Это был один из факторов, почему не получилось совершить трансферы до начала сезона. К концу окна, мне кажется, выполнили практически все запланированное, — сказал Антон Чистяков.