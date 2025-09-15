Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.40
П2
1.92
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.14
П2
7.00
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.06
П2
2.77
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.01
П2
3.47
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.26
П2
3.50

Дзюба о поединке со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хочет организовать поединок Дзюбы и Смолова.

Источник: Спортс"

— После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?

— Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него, — сказал нападающий «Акрона».

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. Впоследствии стало известно, что в отношении бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России завели уголовное дело, у пострадавшего диагностировали перелом челюсти и стенки глазницы.