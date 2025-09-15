Дзюба о поединке со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»

— После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?
— Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него, — сказал нападающий «Акрона».
Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. Впоследствии стало известно, что в отношении бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России завели уголовное дело, у пострадавшего диагностировали перелом челюсти и стенки глазницы.