Журова о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей на рекламе: «Если футболисты могут зарабатывать много, почему Александр не может? Он спортсмен номер один в России»

"Не понимаю, откуда журналисты знают суммы рекламных контрактов Овечкина. Это же коммерческая тайна. Скорее всего, это гипотетические предположения, сколько мог стоить рекламный контракт с определенной компанией.
Знаю, что Овечкин очень много тратит на благотворительность. Саша всегда разумно относится к своим тратам, он семейный человек, понимает, куда лучше вложить средства. Он же еще школу свою строит.
Не думаю, что была такая баснословная сумма в 3 миллиарда рублей за все рекламные контракты, но доходы у него наверняка серьезные. Овечкин — популярный человек, он спортсмен номер один в России сейчас. Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин?
Логично, что к нему такой интерес со стороны рекламодателей. Мы часто видим Сашу в рекламе. Во всем мире такие спортсмены, как Овечкин, в основном зарабатывают на рекламе, а не на основных профессиональных контрактах", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
