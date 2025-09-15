Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.35
П2
1.95
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.09
П2
6.90
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.06
П2
2.71
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.01
П2
3.47
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.26
П2
3.51

Журова о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей на рекламе: «Если футболисты могут зарабатывать много, почему Александр не может? Он спортсмен номер один в России»

Ранее появилась информация, что капитан «Вашингтона» мог получить более 3,3 млрд рублей этим летом. Отмечалось, что в межсезонье Овечкин заключил до 10 рекламных соглашений сразу с несколькими российскими компаниями.

Источник: Спортс"

"Не понимаю, откуда журналисты знают суммы рекламных контрактов Овечкина. Это же коммерческая тайна. Скорее всего, это гипотетические предположения, сколько мог стоить рекламный контракт с определенной компанией.

Знаю, что Овечкин очень много тратит на благотворительность. Саша всегда разумно относится к своим тратам, он семейный человек, понимает, куда лучше вложить средства. Он же еще школу свою строит.

Не думаю, что была такая баснословная сумма в 3 миллиарда рублей за все рекламные контракты, но доходы у него наверняка серьезные. Овечкин — популярный человек, он спортсмен номер один в России сейчас. Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин?

Логично, что к нему такой интерес со стороны рекламодателей. Мы часто видим Сашу в рекламе. Во всем мире такие спортсмены, как Овечкин, в основном зарабатывают на рекламе, а не на основных профессиональных контрактах", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Светлана Журова: «Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают».