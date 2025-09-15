«Суарес — отличный нападающий, но его выходки просто отвратительны. Не думаю, что он извлечет урок — это происходит уже долгое время». Росси о плевке Луиса в сотрудника «Сиэтла&raq

Вне футбола я не испытываю к нему никакого уважения. В футболе я очень восхищаюсь им из-за того, чего он смог добиться. Но я сужу о людях по их человеческим качествам. Так что я просто скажу, что не стал бы покупать билет на игру, если бы он приехал сюда, в Нью-Йорк. Именно такого мнения я о спортсменах и об их человеческих качествах, потому что это самое важное", — сказал бывший нападающий сборной Италии.