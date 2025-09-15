Ричмонд
Кин про «МЮ» при Амориме: «Игроки не до конца верят, сколько бы он ни говорил “это наше направление”. Посмотрите на результаты, очки, забитые и пропущенные мячи — это не

В воскресенье команда Аморима на выезде уступила «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ. На данный момент «Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ, набрав 4 очка в 4 матчах.

Источник: Sports

«Меня беспокоит, что игроки, возможно, не до конца верят в систему. Сколько бы тренер ни говорил “это наше направление”, когда результаты не идут, а тебя обыгрывают сильнейшие команды, он делает массу изменений. Создается впечатление, что мы ходим по кругу.

Мы давали ему шанс, когда он только пришел. Говорят о системе, но тренер стоит на своем, не уступает. Посмотрите на результаты, очки за игру, забитые и пропущенные мячи — все это не радует. Это вызывает у меня беспокойство«, — сказал бывший полузащитник “МЮ” в эфире Sky Sports.