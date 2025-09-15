Кин про «МЮ» при Амориме: «Игроки не до конца верят, сколько бы он ни говорил “это наше направление”. Посмотрите на результаты, очки, забитые и пропущенные мячи — это не

Мы давали ему шанс, когда он только пришел. Говорят о системе, но тренер стоит на своем, не уступает. Посмотрите на результаты, очки за игру, забитые и пропущенные мячи — все это не радует. Это вызывает у меня беспокойство«, — сказал бывший полузащитник “МЮ” в эфире Sky Sports.