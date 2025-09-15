Ричмонд
Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину — с маленькими и средними клубами. Если учитывать только “Мадрид” и “Барсу”, это будет предвзята

Ранее стало известно, что мадридский клуб представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге.

Источник: Спортс"

«По поводу жалобы, который они собираются отправить. Поскольку в “Мадриде” заявили, что она касается испанского судейства, я надеюсь, что она будет отражать полную картину в испанском судействе и все ситуации, когда маленькие, средние и крупные клубы ощущали несправедливость. Если сравнивать только “Реал” и “Барселону”, это будет предвзятая жалоба. Чтобы говорить об испанском судействе, нужно оценивать полную картину.

Мы располагаем данными Opta, которые, с 2005 года, которые нужно принять к сведению. У нас есть обширная статистика по удалениям в матчах всех клубов, не только «Барселоны». Я не видел на телевидении «Реала» ни одного сюжета о том, кто бьет больше пенальти, кто меньше…

Этот отчет должен охватывать полную картину, на ситуацию нужно смотреть в целом. Но нельзя сказать, что в испанском судействе есть какая-то предвзятость. Со словами нужно быть осторожными", — сказал президент Ла Лиги.