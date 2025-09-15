Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину — с маленькими и средними клубами. Если учитывать только “Мадрид” и “Барсу”, это будет предвзята

Мы располагаем данными Opta, которые, с 2005 года, которые нужно принять к сведению. У нас есть обширная статистика по удалениям в матчах всех клубов, не только «Барселоны». Я не видел на телевидении «Реала» ни одного сюжета о том, кто бьет больше пенальти, кто меньше…