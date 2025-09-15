Ричмонд
Де Дзерби перед матчем с «Реалом»: «Нельзя терять смелость в атаке, иначе нет смысла играть в ЛЧ. Все знают, что такое “Бернабеу”, мы должны идти вперед»

Во вторник «Марсель» примет команду Хаби Алонсо в 1-м туре общего этапа ЛЧ.

Источник: Спортс"

«Конечно, мы предпочитаем играть дома, но приезд в Мадрид — это повод для гордости. Участие в Лиге чемпионов вызывает у нас огромное чувство ответственности, потому что в Марселе к этому относятся серьезно. Все знают, что такое “Бернабеу”.

Это матч, где нужно быть предельно внимательным. В атаке нам нельзя терять смелость, потому что без смелости бессмысленно выходить на такие матчи. Мы должны приехать сюда и идти вперед, этот матч — не праздник.

Это мой второй приезд, и я не меньше взволнован, чем игроки. Этот стадион впечатляет любого, и это важный этап. Мы постараемся сделать участие в Лиге чемпионов привычкой.

У нас есть известная история в Европе, и мы знаем, чего добились, чтобы оказаться здесь. «Мадрид» — одна из сильнейших команд Европы, наша задача — провести свой матч«, — сказал главный тренер “Марселя”.