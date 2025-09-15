Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
Все коэффициенты
П1
1.27
X
4.70
П2
34.00
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

Мостовой уверен, что Станкович доработает до конца сезона: «Бюджет, состав, защита — все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в “Спартак”

В 8-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Динамо» — 2:2. «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: Sports

— Деян Станкович доработает до конца сезона?

— Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», — сказал бывший полузащитник сборной России.