Мостовой уверен, что Станкович доработает до конца сезона: «Бюджет, состав, защита — все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в “Спартак”

— Деян Станкович доработает до конца сезона?
— Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», — сказал бывший полузащитник сборной России.
В 8-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Динамо» — 2:2. «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
— Деян Станкович доработает до конца сезона?
— Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», — сказал бывший полузащитник сборной России.