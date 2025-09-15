Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

«Бавария» показала посвященную Октоберфесту форму — белую с зелеными элементами

Комплект выполнен в белом цвете с зелеными элементами и разработан компанией Adidas и посвящен 190-му Октоберфесту в Мюнхене. В этом году фестиваль пройдет с 20 сентября по 5 октября.

Источник: Спортс"

«Бавария» отметила, что новая форма «сочетает в себе баварские ценности и современную элегантность». Впервые она будет использована в домашнем матче против «Вердера» 26 сентября.

Фото: https://fcbayern.com/