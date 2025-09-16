Ричмонд
ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа вышел далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти 1 на 1 (Marca)

Защитник «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля. Ассистенты на ВАР не пригласили рефери посмотреть эпизод на экране.

Защитник «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля. Ассистенты на ВАР не пригласили рефери посмотреть эпизод на экране.

Сообщалось, что мадридский клуб оспорит удаление Хейсена, в клубе уверены, что дисквалификацию отменят.

Как информирует Marca, существует ракурс, который может объяснить решение ВАР не вмешиваться. На стоп-кадрах видно два ключевых момента:

1. Куртуа находился достаточно далеко от ворот, что оставляло шанс Ойарсабалю пробить с дистанции.

2. Милитао, вопреки первоначальному впечатлению, находился не так близко, чтобы успеть помешать форварду «Сосьедада» выйти один на один с голкипером.