ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа вышел далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти 1 на 1 (Marca)

Защитник «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля. Ассистенты на ВАР не пригласили рефери посмотреть эпизод на экране.