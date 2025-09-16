Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

«Егоров оказался с большими и железными. Абсолютно правильно поступил, что удалил Станковича и не стал терпеть оскорбления». Лапочкин о судье

Главный тренер «Спартака» был удален в конце 1-го тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес арбитра Егора Егорова.

Источник: Спортс"

— Егоров показал две карточки Станковичу в течение 10 секунд. Насколько прав арбитр? Не было ощущения, что он пытается самоутвердиться за счет Станковича?

— Он желтую показывает за неспортивное поведение, а дальше я уверен, что Станкович знает какие‑то русские слова, раз арбитр показал прямую красную. Там, наверное, были какие‑то оскорбления, которые Егоров не стал терпеть, — и правильно сделал.

Несмотря на то, что он молодой арбитр, он уважает себя и свою профессию. Абсолютно правильно поступил, что удалил Станковича. Там еще был резервный судья, поэтому многие слышали, что были произнесено. Просто так не бывает, сразу красные не показываешь. Там было что‑то чрезмерное.

— Станкович вышел на поле на семь метров. По регламенту это же красная карточка?

— Конечно же, красная. Вряд ли кто‑то скажет, что Станкович выходил просто спросить, уточнить или поблагодарить. Мы же видим эту манеру. Егоров не испугался. Мы видели много случаев, когда у нас арбитры боялись принимать решения, а он — нет. Егоров оказался с большими и железными. Показал сначала желтую, а потом прямую красную, — сказал бывший судья.