Франсис Кахигао: «Развитие молодых игроков — это не бизнес, а спорт. Время думать о покупке и продаже футболистов будет позже»

В первую очередь, развитие молодых игроков — это не бизнес, а спорт. Мы должны развивать этих футболистов, думать о том, что для них лучше, как для игроков в футбол, и как они могут вырасти в нашем клубе и в нашей структуре.

Источник: Спортс"

Время думать о бизнесе — о покупке и продаже игроков — будет позже. Но когда ребята молоды, самое важное — передача им всех инструментов для футбольного развития и прогресса. В «Спартаке-2», мы видели огромное количество игроков, и сегодня мы работаем с новой группой футболистов, с новым тренером. Но сейчас мы работаем с ними именно так, как хотим.

И я считаю, что на уровне академии в процессе развития игроков не нужно слишком много внимания уделять результатам. Никто не вспомнит, что наши 12- или 13-летние футболисты выиграли у соперника со счетом 5:0 через пять лет.

Но все будут помнить игроков, которые дошли до основного состава. Там мы и должны работать — держать фокус на индивидуальное развитие. Не могу отвечать на вопросы о том, что было в прошлом. Могу лишь предлагать решения с того момента, как я пришел в клуб, и двигаться вперед«, — сказал спортивный директор “Спартака”.

Кахигао о «Спартаке»: «Если цель — зарабатывать на игроках, нужно 2−4 года. Я здесь 8 месяцев, невозможно построить систему за такой срок».