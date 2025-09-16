Франсис Кахигао: «Развитие молодых игроков — это не бизнес, а спорт. Время думать о покупке и продаже футболистов будет позже»

Время думать о бизнесе — о покупке и продаже игроков — будет позже. Но когда ребята молоды, самое важное — передача им всех инструментов для футбольного развития и прогресса. В «Спартаке-2», мы видели огромное количество игроков, и сегодня мы работаем с новой группой футболистов, с новым тренером. Но сейчас мы работаем с ними именно так, как хотим.