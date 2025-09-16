Франсис Кахигао: «Развитие молодых игроков — это не бизнес, а спорт. Время думать о покупке и продаже футболистов будет позже»

Время думать о бизнесе — о покупке и продаже игроков — будет позже. Но когда ребята молоды, самое важное — передача им всех инструментов для футбольного развития и прогресса. В «Спартаке-2», мы видели огромное количество игроков, и сегодня мы работаем с новой группой футболистов, с новым тренером. Но сейчас мы работаем с ними именно так, как хотим.
И я считаю, что на уровне академии в процессе развития игроков не нужно слишком много внимания уделять результатам. Никто не вспомнит, что наши 12- или 13-летние футболисты выиграли у соперника со счетом 5:0 через пять лет.
Но все будут помнить игроков, которые дошли до основного состава. Там мы и должны работать — держать фокус на индивидуальное развитие. Не могу отвечать на вопросы о том, что было в прошлом. Могу лишь предлагать решения с того момента, как я пришел в клуб, и двигаться вперед«, — сказал спортивный директор “Спартака”.
Кахигао о «Спартаке»: «Если цель — зарабатывать на игроках, нужно 2−4 года. Я здесь 8 месяцев, невозможно построить систему за такой срок».