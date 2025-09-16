Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

Массовая драка случилась после матча «Родины» и «Факела». В ней участвовали игроки и представители тренерских штабов

Московский клуб обыграл соперника в 10-м туре Pari Первой лиги со счетом 2:0. После финального свистка игроки команд начали выяснять отношения, позже к ним присоединились представители тренерских штабов.

Источник: Спортс"

На пресс-конференции тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, с чего все началось: «Игрок “Родины” показал жест, у нас все завелись. Была потасовка, такого жесткого, наверное, там, по-моему, не было. Потом три игрока [»Родины«] пришли в раздевалку, извинились и пожелали удачи».

После 10 туров Первой лиги «Родина» идет седьмой в таблице, «Факел» находится на третьем месте. В следующем матче клуб из Москвы 20 сентября сыграет в гостях с «Челябинском», воронежцы в тот же день встретятся на выезде с «Енисеем».