Массовая драка случилась после матча «Родины» и «Факела». В ней участвовали игроки и представители тренерских штабов

На пресс-конференции тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, с чего все началось: «Игрок “Родины” показал жест, у нас все завелись. Была потасовка, такого жесткого, наверное, там, по-моему, не было. Потом три игрока [»Родины«] пришли в раздевалку, извинились и пожелали удачи».
После 10 туров Первой лиги «Родина» идет седьмой в таблице, «Факел» находится на третьем месте. В следующем матче клуб из Москвы 20 сентября сыграет в гостях с «Челябинском», воронежцы в тот же день встретятся на выезде с «Енисеем».