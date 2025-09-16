Массовая драка случилась после матча «Родины» и «Факела». В ней участвовали игроки и представители тренерских штабов

На пресс-конференции тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, с чего все началось: «Игрок “Родины” показал жест, у нас все завелись. Была потасовка, такого жесткого, наверное, там, по-моему, не было. Потом три игрока [»Родины«] пришли в раздевалку, извинились и пожелали удачи».