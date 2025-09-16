Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

Тебас предложил использовать систему с тренерскими запросами на просмотр повторов: «Это может быть правильной моделью ВАР. Это положило бы конец множеству споров»

Напомним, в матче мадридского «Реала» и «Реал Сосьедад» (2:1) защитник «сливочных» Дин Хейсен получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку за срыв контратаки соперника в 1-м тайме. Он сбил Микеля Ойарсабаля в центре поля.

Источник: Sports

"Я не собираюсь высказывать ваше мнение по поводу красной ошибки Хейсена. Технический комитет арбитров примет решение о том, следовало ли вмешиваться ВАР или нет.

Но я хочу поразмышлять о ВАР. Я думаю, что нам следует двигаться в направлении такого использования ВАР, как в третьем дивизионе — там не дожидаются сигнала из комнаты ВАР, а у тренеров есть два запроса [на просмотр повтора]. Это положило бы конец множеству споров.

В третьем дивизионе ФИФА тестирует эту систему, но она мне нравится. Мы должны задуматься о том, что это может быть правильной моделью ВАР", — сказал президент Ла Лиги.

Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину — с маленькими и средними клубами. Если учитывать только “Мадрид” и “Барсу”, это будет предвзятая жалоба».