Тебас предложил использовать систему с тренерскими запросами на просмотр повторов: «Это может быть правильной моделью ВАР. Это положило бы конец множеству споров»

"Я не собираюсь высказывать ваше мнение по поводу красной ошибки Хейсена. Технический комитет арбитров примет решение о том, следовало ли вмешиваться ВАР или нет.
Но я хочу поразмышлять о ВАР. Я думаю, что нам следует двигаться в направлении такого использования ВАР, как в третьем дивизионе — там не дожидаются сигнала из комнаты ВАР, а у тренеров есть два запроса [на просмотр повтора]. Это положило бы конец множеству споров.
В третьем дивизионе ФИФА тестирует эту систему, но она мне нравится. Мы должны задуматься о том, что это может быть правильной моделью ВАР", — сказал президент Ла Лиги.
Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину — с маленькими и средними клубами. Если учитывать только “Мадрид” и “Барсу”, это будет предвзятая жалоба».