ФК «Урал» одержал победу над «Уфой»

Счет встречи на 15-й минуте открыл защитник «Урала» Матвей Бардачёв. 30 минут спустя футболист «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. На 68-й минуте ворота соперников поразил 17-летний нападающий «Урала» Максим Воронов. На 75-й минуте игрок «Уфы» Александр Лукьянов заработал удаление. А на 77-й минуте Максим Воронов вновь забил гол. 10 минут спустя полузащитник уфимцев Никита Мацхарашвили добил мяч в сетку после отражённого пенальти.