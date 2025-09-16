ФК «Урал» одержал победу над «Уфой»

Об этом сообщает championat.com. Матч прошел на стадионе «Нефтяник» в Уфе и окончился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счет встречи на 15-й минуте открыл защитник «Урала» Матвей Бардачёв. 30 минут спустя футболист «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. На 68-й минуте ворота соперников поразил 17-летний нападающий «Урала» Максим Воронов. На 75-й минуте игрок «Уфы» Александр Лукьянов заработал удаление. А на 77-й минуте Максим Воронов вновь забил гол. 10 минут спустя полузащитник уфимцев Никита Мацхарашвили добил мяч в сетку после отражённого пенальти.
По итогам матча «Урал» занял первое место в турнирной таблице Первой лиги с 23-я набранными за 10 матчей очками. «Уфа» находится на 13-й строчке с 9-ю очками.
Как ранее сообщалось, матч 9-го тура Лиги PARI между екатеринбургским «Уралом» и нижнекамским «Нефтехимиком» завершился ничьей. Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» в столице Урала. Главным арбитром игры стал Никита Новиков из Петрозаводска.