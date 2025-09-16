Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:30
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.52
П2
2.25
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.15
П2
1.93
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2

Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии: «Я не смотрю на возраст. Модрич в 40 лет был одним из лучших в “Реале”, с 40-летним Мальдини я выиграл ЛЧ&raqu

Защитнику «Флуминенсе» в сентябре исполнится 41 год. Он не выступал за национальную команду с 2022 года.

«Я хорошо его знаю. При мне он приходил и в “Милан”, и в “ПСЖ”. Не так давно мы с ним разговаривали.

Принимая решение о вызове игрока в сборную, я не смотрю на возраст. Если Тиаго Силва будет лучше кого-то другого, нет проблем.

В прошлом сезоне одним из лучших игроков «Реала» был Модрич, которому было 40 лет (40 лет ему исполнилось 9 сентября этого года — Спортс).

В 2007 году я выиграл Лигу чемпионов с «Миланом», капитану команды Мальдини было 40 лет (38 полных лет на момент финала — Спортс)", — сказал главный тренер бразильцев.