Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии: «Я не смотрю на возраст. Модрич в 40 лет был одним из лучших в “Реале”, с 40-летним Мальдини я выиграл ЛЧ&raqu

«Я хорошо его знаю. При мне он приходил и в “Милан”, и в “ПСЖ”. Не так давно мы с ним разговаривали.
Принимая решение о вызове игрока в сборную, я не смотрю на возраст. Если Тиаго Силва будет лучше кого-то другого, нет проблем.
В прошлом сезоне одним из лучших игроков «Реала» был Модрич, которому было 40 лет (40 лет ему исполнилось 9 сентября этого года — Спортс).
В 2007 году я выиграл Лигу чемпионов с «Миланом», капитану команды Мальдини было 40 лет (38 полных лет на момент финала — Спортс)", — сказал главный тренер бразильцев.