Футбол. Кубок России
16:30
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.52
П2
2.30
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
1.96
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.34
П2
2.76
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2

Селюк о тренерах в РПЛ: «Карпин, Станкович и Шпилевский много машут руками и рассказывают про себя великого, а результатов нет. Скандалы дают определенное имя в Европе»

— Как вам тренеры, которые работают в топ‑клубах РПЛ?

Источник: Спортс"

— Например, возьмем Челестини. Он спокойный, трудяга. ЦСКА с ним добьется хороших результатов. Он не любит себя в футболе, а любит футбол в себе. Если на улице болельщикам показать фотографию Челестини, то некоторые даже не узнают, кто это такой. Он тренер‑работяга, такие тренеры добиваются хороших результатов, и он их добьется.

А, например, Карпин, Станкович, Шпилевский много машут руками и рассказывают про себя великого, а результатов пока нет. Потому что они любят себя в футболе, а не футбол в себе. Это люди, которые больше думают о себе, чем о команде и ее результате.

Вы видели, чтобы Семак, Мусаев, Галактионов бегали и орали на бровке, как сумасшедшие? Такого не бывает, понимаете? Тренеры, у которых свое «я» на первом месте, реже добиваются успеха. Все такие скандалы тренеров дают определенное имя в Европе.

Это где‑то по зернышку складывается, все знают, что этот тренер работает в одной из лучших команд России. Потом его пригласят в какой‑нибудь хороший европейский клуб, — сказал футбольный агент.