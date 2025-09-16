Ричмонд
Футбол. Кубок России
16:30
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.52
П2
2.25
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.40
П2
1.95
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.34
П2
2.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
14.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.91
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Директор «Факела» о драке с «Родиной»: «Мещанинов показал некрасивый жест нашей скамейке, из-за этого все и началось. Он извинился и сказал, что показывал отдельному игроку — деше

Московский клуб обыграл воронежцев в 10-м туре Pari Первой лиги со счетом 2:0. После финального свистка игроки команд начали выяснять отношения, позже к ним присоединились представители тренерских штабов.

— Вы обратили внимание судьи на жесты одного из игроков «Родины» сразу после второго гола. Что там случилось?

— Мещанинов (защитник «Родины» — Спортс) показал некрасивый жест после второго гола. Из-за этого все и началось.

— Жест скамейке «Факела»?

— Да.

— А причина этого какая? Он ведь заходил после матча в раздевалку.

— Да. Он извинился и сказал, что показывал это отдельному футболисту. Но после всей этой истории, мне кажется, это дешевая отмазка. Надо смотреть протокол, но, по-моему, он даже желтой карточки не получил. Драка началась после этой провокации — ребята полетели спросить, что именно он хотел сказать.

— Будете добиваться его наказания?

— Если честно, все мысли направлены на то, чтобы в следующем матче добиться победы, — сказал Кирилл Котов.