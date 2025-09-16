Директор «Факела» о драке с «Родиной»: «Мещанинов показал некрасивый жест нашей скамейке, из-за этого все и началось. Он извинился и сказал, что показывал отдельному игроку — деше

— Вы обратили внимание судьи на жесты одного из игроков «Родины» сразу после второго гола. Что там случилось?
— Мещанинов (защитник «Родины» — Спортс) показал некрасивый жест после второго гола. Из-за этого все и началось.
— Жест скамейке «Факела»?
— Да.
— А причина этого какая? Он ведь заходил после матча в раздевалку.
— Да. Он извинился и сказал, что показывал это отдельному футболисту. Но после всей этой истории, мне кажется, это дешевая отмазка. Надо смотреть протокол, но, по-моему, он даже желтой карточки не получил. Драка началась после этой провокации — ребята полетели спросить, что именно он хотел сказать.
— Будете добиваться его наказания?
— Если честно, все мысли направлены на то, чтобы в следующем матче добиться победы, — сказал Кирилл Котов.