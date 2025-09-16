Егоров о Нани: «Это игрок 4−5-го эшелона, Роналду и Месси — первого, Зидан — второго. У него 41 гол за “МЮ”, у Павлюченко столько же за “Тоттенхэм”

Он сидел в запасе по большей части, он не всегда получал шансы, его часто выпускали на кубковые матчи, и именно этот Павлюченко забил за «Тоттенхэм» 41 гол. Столько же, сколько и Нани, но он провел больше матчей за «МЮ».
Вы скажете, что он не центральный нападающий, но Нани все равно игрок атаки. Представляете масштаб личности Павлюченко? А мы к приезду Нани относимся как к чему-то невероятному и невозможному. В то время как у нас под боком и Павлюченко, и Аршавин, который тоже забил не меньше голов за «Арсенал».
Нам нужно это уяснить и начать ценить своих легенд, который находятся на расстоянии вытянутой руки.
Интерес к Нани был повышенным, собралось много зрителей на стадионе «Москвич». Была автограф-сессия перед игрой, пришло много людей. «Альфа-банк», который привез Нани, организовал большое мероприятие.
Не сказать, что произошел повсеместный фурор. Мне кажется, что Нани — 2−3-й эшелон футболистов. Есть Роналду, Месси — это первый эшелон, Суарез, Зидан — второй эшелон. И Нани, скорее даже 4−5-й эшелон. Но все равно невероятно крутой перформанс, так как он был признан лучшим игроком «МЮ» в 2010—2011 годах«, — сказал президент “БроукБойз”.
Чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче Кубка Лиги. 38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.
Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола.