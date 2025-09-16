Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:30
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.41
П2
2.25
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.20
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.70
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
19:45
ПСВ
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.74
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.81
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.10

Егоров о Нани: «Это игрок 4−5-го эшелона, Роналду и Месси — первого, Зидан — второго. У него 41 гол за “МЮ”, у Павлюченко столько же за “Тоттенхэм”

«Я на самом деле обалдел: Нани считается звездой мирового футбола, но за “МЮ” забил столько же мячей, сколько Роман Павлюченко за “Тоттенхэм”. В каком порядке Павлюченко!

Источник: Спортс"

Он сидел в запасе по большей части, он не всегда получал шансы, его часто выпускали на кубковые матчи, и именно этот Павлюченко забил за «Тоттенхэм» 41 гол. Столько же, сколько и Нани, но он провел больше матчей за «МЮ».

Вы скажете, что он не центральный нападающий, но Нани все равно игрок атаки. Представляете масштаб личности Павлюченко? А мы к приезду Нани относимся как к чему-то невероятному и невозможному. В то время как у нас под боком и Павлюченко, и Аршавин, который тоже забил не меньше голов за «Арсенал».

Нам нужно это уяснить и начать ценить своих легенд, который находятся на расстоянии вытянутой руки.

Интерес к Нани был повышенным, собралось много зрителей на стадионе «Москвич». Была автограф-сессия перед игрой, пришло много людей. «Альфа-банк», который привез Нани, организовал большое мероприятие.

Не сказать, что произошел повсеместный фурор. Мне кажется, что Нани — 2−3-й эшелон футболистов. Есть Роналду, Месси — это первый эшелон, Суарез, Зидан — второй эшелон. И Нани, скорее даже 4−5-й эшелон. Но все равно невероятно крутой перформанс, так как он был признан лучшим игроком «МЮ» в 2010—2011 годах«, — сказал президент “БроукБойз”.

Чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче Кубка Лиги. 38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола.