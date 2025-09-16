«Юнион» одержал победу в своем первом матче в ЛЧ. Бельгийская команда обыграла ПСВ

Сегодняшний матч стал для «Юниона» первым в основном этапе Лиги чемпионов. Ранее команда дважды не смогла отобраться на турнир, вылетев в 3-м квалификационном раунде.
Напомним, в прошлом сезоне «Юнион» стал чемпионом Бельгии впервые с 1935 года.
В 1-м туре общего этапа бельгийская команда обыграла ПСВ в гостях со счетом 3:1.
