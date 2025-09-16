Технический комитет судей об удалении Хейсена: «Это не 100%-е лишение явной возможности забить, подошла бы желтая карточка. ВАР не вмешался потому, что ошибка не явная»

Эпизод допускает два возможных сценария в зависимости от второго защитника «Реал Мадрид», ключевого в этом моменте. Если считать, что он мог добраться до мяча, подходящим наказанием была бы желтая карточка за срыв перспективной атаки. Если, как интерпретировал арбитр, расстояние делало эту борьбу невозможной, это было бы лишение явной голевой возможности, который следует наказывать удалением.