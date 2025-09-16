Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бенфика
2
:
Карабах
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.50
П2
32.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ювентус
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.51
П2
4.72
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Реал
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.80
П2
7.28
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
4.90
П2
13.00
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Технический комитет судей об удалении Хейсена: «Это не 100%-е лишение явной возможности забить, подошла бы желтая карточка. ВАР не вмешался потому, что ошибка не явная»

Главный судья Хесус Хиль Мансано показал защитнику «Реала» красную карточку на 32-й минуте игры с «Сосьедадом» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

CTA сегодня представил объяснение этого решения.

"Ключевой момент заключается в том, что интерпретация присутствия и расстояния до второго защитника может изменить наказание с желтой карточки на прямую красную. Арбитр показал прямую красную, полагая, что была сорвана явная голевая возможность.

Эпизод допускает два возможных сценария в зависимости от второго защитника «Реал Мадрид», ключевого в этом моменте. Если считать, что он мог добраться до мяча, подходящим наказанием была бы желтая карточка за срыв перспективной атаки. Если, как интерпретировал арбитр, расстояние делало эту борьбу невозможной, это было бы лишение явной голевой возможности, который следует наказывать удалением.

Эти два сценария открыты для интерпретации. Поэтому комитет считает, что были соблюдены не все 100% условий для признания эпизода DOGSO (лишением явной возможности забить — Спортс"), так что наиболее подходящим наказанием была бы желтая карточка.

Что касается ВАР, следует напомнить, что он вмешивается только при явных, очевидных и бесспорных ошибках. Этот эпизод находится в так называемой серой зоне, допускающей разные интерпретации. Поэтому решение должно было остаться за главным арбитром, и ВАР действовал правильно, не вмешиваясь", — говорится в выпущенном CTA видео.