Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бенфика
2
:
Карабах
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.50
П2
32.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ювентус
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.51
П2
4.72
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Реал
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.80
П2
7.25
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
4.90
П2
13.00
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Кондогбиа. Пельто не назначил пенальти

«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Спортс"

На 32-й минуте мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Жоффре Кондогбиа. Главный арбитр встречи Ирфан Пельто не зафиксировал нарушения правил, ВАР не стал приглашать судью к монитору.

Скриншот: трансляция Okko.