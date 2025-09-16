«Баварии» интересны Гехи из «Кристал Пэлас» и Лукеба из «Лейпцига»

В то же время в списке целей есть еще один защитник — Кастелло Лукеба («Лейпциг»).
В случае ухода Дайо Упамекано в качестве свободного агента летом 2026-го Гехи станет «идеальным» вариантом для «Баварии», отмечает эксперт.
Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, защитник «Кристал Пэлас» — интересный вариант для мюнхенцев, возможность его подписания может быть рассмотрена.
