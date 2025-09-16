Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.40
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Боруссия Д
2
Все коэффициенты
П1
13.70
X
3.75
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.83
X
2.70
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.50
П2
26.00
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Тренер «Акрона» Тедеев после 1:3 с «Локо»: «Некоторые судьи ощущают себя главными героями, позволяют себе дерзить игрокам — смотреть невозможно! Надо однозначно добавлять в культуре»

«Акрон» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. В концовке встречи между футболистами команд произошла стычка.

Источник: Спортс"

"У меня возник вопрос к резервному арбитру — как он позволяет себе разговаривать с футболистом? У меня складывается ощущение, что некоторые судьи ощущают себя главными действующими лицами на футбольном поле и могут себе позволить дерзости по отношению к игрокам. Какие‑то резкие слова, какие‑то действия, которые не имеют отношения к педагогике. На это смотреть просто невозможно!

Футболист на эмоциях — это человек, который может позволять себе чуточку больше. Но у судьи инструмент: ты можешь футболисту карточку показать или удалить. Говорить с ним неподобающим образом, позволяя дерзость, — это не позволено ни одному человеку.

Судья не должен быть заметным, он должен быть человеком, который следит за дисциплиной и правильным футболом. На основе этой ситуации судьям в культуре надо добавлять однозначно. Я со своей стороны никогда не позволяю в сторону арбитра сказать что‑то неприятное. И никогда меня никто не удалял. Но эти люди тем более не должны себе этого позволять«, — сказал главный тренер “Акрона”.