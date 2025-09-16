Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.20
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Боруссия Д
3
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.60
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.60
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.70
П2
41.00
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

ФИФА распределит 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира

Международная федерация футбола объявила, что впервые напрямую вознаградит все клубы, которые отпускали футболистов на квалификационные матчи. На это выделена «беспрецедентная» сумма — 355 млн долларов.

Источник: Спортс"

Это примерно на 70% больше, чем в случае с ЧМ-2022, когда компенсацию выплачивали только за футболистов, попавших на основной этап чемпионата.

Изменения в программе вознаграждения стали результатом переговоров ФИФА с Ассоциацией европейских клубов.