ФИФА распределит 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира

Это примерно на 70% больше, чем в случае с ЧМ-2022, когда компенсацию выплачивали только за футболистов, попавших на основной этап чемпионата.
Изменения в программе вознаграждения стали результатом переговоров ФИФА с Ассоциацией европейских клубов.
Международная федерация футбола объявила, что впервые напрямую вознаградит все клубы, которые отпускали футболистов на квалификационные матчи. На это выделена «беспрецедентная» сумма — 355 млн долларов.
