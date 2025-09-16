Ричмонд
«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить португальцу 12 миллионов фунтов в случае увольнения в течение первого года контракта. Соглашение Аморима с «МЮ» вступило в силу 1 ноября 2024 года. При этом тренер вряд ли откажется от компенсации, а членам его штаба также положены выплаты.

Отмечается, что «МЮ» уже потратил более 54 миллионов фунтов на выплату компенсаций пятерым тренерам и их штабам после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году — Дэвиду Мойесу (5,2 млн фунтов), Луи ван Галу (8,4 млн фунтов), Жозе Моуринью (19,6 млн фунтов), Оле-Гуннару Сульшеру (10,5 млн фунтов) и Эрику Тен Хагу (10,4 млн фунтов).

После 4 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ, набрав 4 очка.