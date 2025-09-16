«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить португальцу 12 миллионов фунтов в случае увольнения в течение первого года контракта. Соглашение Аморима с «МЮ» вступило в силу 1 ноября 2024 года. При этом тренер вряд ли откажется от компенсации, а членам его штаба также положены выплаты.