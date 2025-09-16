Ричмонд
Игорь Дивеев: «Для меня пиво после игры — нет, сразу растолстею. Перестал пить чай и кофе с сахаром, на обед и ужин полностью исключил углеводы. Как только съем их — быстро набираю вес»

— Баринов рассказывал, что после рекомендаций Валерия Георгиевича похудел на пару кг. У вас был разговор с Карпиным по поводу питания?

Источник: Спортс"

— Да, но именно я свой рацион поменял после серьезной травмы. Тогда надо было садиться на диету и смотреть, что ем и как это влияет на вес. Так, вообще перестал пить чай и кофе с сахаром. Раньше клал минимум одну ложку. Сейчас к нам в ЦСКА пришел именитый нутрициолог, работавший с Криштиану. Он тоже делится своими методами.

— Что еще поменяли?

— На обед и ужин полностью исключил углеводы. Ем их только на завтрак, но очень редко. Как только начинаю есть углеводы, очень быстро набираю вес.

— Пинта пива после матча — это нормально?

— Каждый сам определяет. Для кого-то нормально, для кого-то нет. Для меня пиво после игры — нет, потому что сразу растолстею, — сказал защитник ЦСКА.