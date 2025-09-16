Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У “Махачкалы” выходят Агаларов, Миро, а кто у “Пари НН”, при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»

«Пари НН» уступил махачкалинцам со счетом 1:2 в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, играя в большинстве с 69-й минуты.

Источник: Спортс"

— Думаю все видели, что мы давали шанс молодым ребятам. Первый тайм был очень сильный. Если мы сравниваем игру, когда мы выиграли здесь 2:0, как «Махачкала» над нами издевалась, и как сегодня мы играли, то другая картина с нашей стороны. Во втором тайме, особенно после удаления, сами себя обыграли, как и во многих других матчах.

Столько ты вкладываешь энергии, столько вклада в игру… К сожалению, ребята неопытные. У «Махачкалы» выходит Агаларов, Миро, и при всем уважении, кто у нас на замены выходит? Но я очень горжусь ребятами. Сделали все, что было в их силах, план выполнен, но такие детские ошибки делать нельзя.

Пенальти — это индивидуальная ошибка, как и во многих других матчах. Так действовать нельзя. Очень обидно проигрывать такой матч.

— Не жалеете, что Боселли и Олусегун не вошли в заявку?

— Нет, у нас следующий матч через три дня, и нам нужна глубина состава. Мы должны все вместе в клубе задуматься об этом, — сказал главный тренер «Пари НН».