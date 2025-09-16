Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной

Аргентинский футболист упал на газон и долгое время лежал на животе с закрытым ладонями лицом.
Главный судья Ирфан Пельто изучил повтор и принял решение удалить Карвахаля.
Изображение: кадр из трансляции Okko.
На 69-й минуте матча Лиги чемпионов перед угловым у ворот французской команды капитан мадридцев начал спорить с Херонимо Рульи. Когда они подошли вплотную друг к другу, испанец лбом «боднул» вратаря в скулу.
