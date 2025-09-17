«Реал» выиграл все 5 матчей с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 7 побед в 9 играх

В общей сложности под руководством испанского тренера, назначенного перед клубным чемпионатом мира, «Реал» провел 9 игр и одержал в них 7 побед.
20 сентября мадридцы встретятся с «Эспаньолом» в Ла Лиге.
Сегодня команда Хаби Алонсо одолела «Марсель» (2:1) в Лиге чемпионов. Ранее были обыграны «Сосьедад» (2:1), «Мальорка» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуна» (1:0).
