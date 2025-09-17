Влаховича признали лучшим игроком матча с «Боруссией». У форварда «Ювентуса» дубль и ассист после выхода на замену

Влахович заменил Джонатана Дэвида на 60-й минуте. На 67-й серб забил первый гол в матче, сделав счет 2:2.
На 94-й нападающий отличился второй раз, сократив отставание, а на 96-й ассистировал Ллойду Келли, установившему окончательный счет — 4:4.
Встреча 1-го тура общего этапа ЛЧ проходила в Турине и завершилась вничью (4:4).
