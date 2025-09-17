Тибо Куртуа: «Алонсо настаивает на том, чтобы все — Мбаппе, Гюлер — возвращались за мячом, и это сильно меняет игру “Реала”

"В прошлом сезоне было так же, но когда не обороняешься всей командой… Теперь тренер настаивает, чтобы все — Килиан, Арда — возвращались за мячом, и это сильно меняет игру. Это разница между тем, создают тебе угрозу или нет. Тренер также просит меня играть выше, это то, что изменилось по сравнению с прошлым годом.