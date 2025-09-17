Ричмонд
Тибо Куртуа: «Алонсо настаивает на том, чтобы все — Мбаппе, Гюлер — возвращались за мячом, и это сильно меняет игру "Реала"

"В прошлом сезоне было так же, но когда не обороняешься всей командой… Теперь тренер настаивает, чтобы все — Килиан, Арда — возвращались за мячом, и это сильно меняет игру. Это разница между тем, создают тебе угрозу или нет.

Источник: Спортс"

"В прошлом сезоне было так же, но когда не обороняешься всей командой… Теперь тренер настаивает, чтобы все — Килиан, Арда — возвращались за мячом, и это сильно меняет игру. Это разница между тем, создают тебе угрозу или нет. Тренер также просит меня играть выше, это то, что изменилось по сравнению с прошлым годом.

Сегодня мы создали много моментов, но оба гола забиты с пенальти. Однако мы заслуживали большего, создавали голевые моменты. Мы должны были одержать более крупную победу.

В перерыве тренер попросил нас играть так же, как в первом тайме, но соперник начал меньше прессинговать и закрылся, а мы плохо работали с мячом и часто делали неточные передачи. Нам было тяжелее, чем до перерыва«, — сказал голкипер “Реала” в эфире Movistar.