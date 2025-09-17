Мбаппе о 2:1 с «Марселем»: «В некоторых моментах “Реал” мог быть эффективнее, и прежде всего я сам. Мы знали, что на “Бернабеу” получим свой шанс даже вдесятером»

Что касается противостояния с Балерди, довольно много защитников делают подобное со мной, я привык к этому уже давно. Его цель — вывести меня из игры, но я все еще сосредоточен, и сегодня вечером я ухожу с победой, двумя голами и призом лучшему игроку матча, — сказал нападающий «Реала» в эфире Canal+.