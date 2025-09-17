Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Влахович о 4:4 с «Боруссией»: «Ювентусу» нужно лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно после того, как сами забиваем. Каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера"

Форвард «Ювентуса» признан лучшим игроком матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:4). Влахович вышел на замену на 60-й минуте и отметился двумя голами и ассистом.

Источник: Спортс"

"Опыт помогает, ведь у нас молодая команда. Однако нам нужно играть лучше, лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно сразу после того, как сами забиваем. Это постоянно повторяется.

Несколько дней назад мы выиграли, теперь сыграли вничью, но из этого можно извлечь много уроков, и самое главное — мы не проиграли.

Решение, кто играет, принимает тренер. Я усердно работаю каждый день на тренировках и готов делать то, что от меня требуют, я в распоряжении команды. На протяжении большей части своей карьеры я выходил в основе и всегда забивал. Сейчас, с пятью заменами, те, кто выходит со скамейки, становятся все более важными.

Конечно, каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера и стараюсь приносить результат, когда мне доверяют", — сказал Влахович в интервью Sky Sport Italia.