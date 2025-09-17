Влахович о 4:4 с «Боруссией»: «Ювентусу» нужно лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно после того, как сами забиваем. Каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера"

"Опыт помогает, ведь у нас молодая команда. Однако нам нужно играть лучше, лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно сразу после того, как сами забиваем. Это постоянно повторяется.
Несколько дней назад мы выиграли, теперь сыграли вничью, но из этого можно извлечь много уроков, и самое главное — мы не проиграли.
Решение, кто играет, принимает тренер. Я усердно работаю каждый день на тренировках и готов делать то, что от меня требуют, я в распоряжении команды. На протяжении большей части своей карьеры я выходил в основе и всегда забивал. Сейчас, с пятью заменами, те, кто выходит со скамейки, становятся все более важными.
Конечно, каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера и стараюсь приносить результат, когда мне доверяют", — сказал Влахович в интервью Sky Sport Italia.