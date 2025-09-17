Тудор про 4:4 с «Боруссией»: «Это лучшее, на что “Ювентус” сейчас способен. Мы показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка, и это хороший знак»

У нас были кое-какие проблемы, но мы опасно атаковали. Мы пропускали после стандартов, и этого можно было избежать, но были и яркие индивидуальные действия, как у Йылдыза. Я рад, поскольку, учитывая обстоятельства, мы не могли сыграть еще лучше.
У нас нет «игроков стартового состава». Исход матчей решается в последние 20 минут, и после введения правила пяти замен футбол изменился. Проблема заключается в необходимости играть каждые три дня: Кенан к концу матча выдохся, но мы согласны на эту прекрасную ничью. Ничего страшного, это было лучшее, на что мы способны сейчас«, — сказал главный тренер “Ювентуса”.