Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»

К 30-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов «Карабах» проигрывал со счетом 0:2.

Источник: Спортс"

"В первую очередь поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника. Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

Наша победа не означает, что «Бенфика» слаба. Это вовсе не так. «Бенфика» очень хорошо работала с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много. К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе Лиги чемпионов.

Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем — это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации мы должны стараться найти свою игру и показать ее. Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча — тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае мы вовсе не ждали какой-то легкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого«, — сказал тренер “Карабаха”.