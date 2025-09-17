Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»

Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем — это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации мы должны стараться найти свою игру и показать ее. Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча — тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае мы вовсе не ждали какой-то легкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого«, — сказал тренер “Карабаха”.