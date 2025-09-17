Де Дзерби об 1:2 с «Реалом»: «Марсель» мог победить. Жаль, что в большинстве не встречали всей командой соперника на 20−30 метров выше"

Я убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20−30 метров выше. Тогда победа была бы более реальной«, — сказал тренер “Марселя”.
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2