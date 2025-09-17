Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Де Дзерби об 1:2 с «Реалом»: «Марсель» мог победить. Жаль, что в большинстве не встречали всей командой соперника на 20−30 метров выше"

"Я очень раздосадован, ведь мы могли победить. У нас много новичков, и очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат получился иным.

Источник: Спортс"

Я убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20−30 метров выше. Тогда победа была бы более реальной«, — сказал тренер “Марселя”.