Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.05
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Тренер «Бенфики» о 2:3 с «Карабахом»: «Хорошо начали игру, но первый пропущенный гол нас подкосил. Команда должна уметь подняться после такого поражения»

К 30-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов лиссабонцы выигрывали со счетом 2:0.

Источник: Спортс"

"Это не тот результат, которого мы хотели. Мы очень хорошо начали игру, провели отличные первые 30 минут, но я ощутил: то, как мы пропустили первый гол, немного нас подкосило. Потом команде стало трудно найти себя, удержаться в игре.

Думаю, два пропущенных гола нам сильно аукнулись. С учетом того, чем мы являемся, того, как мы обороняемся, как мы компактны — это нанесло нам серьезный урон. В итоге получился результат, которого мы не хотели, и вечер, который не стал удачным.

Пропущенные голы? Здесь мы увидели два длинных заброса из глубины. В первом случае — огромное пространство между Дедичем и Силвой — мяч прошел между ними. А потом была передача за спину, когда линия пошла вперед, оставив игроков позади и выведя соперника в опасную зону.

Команда должна уметь подняться после такого поражения, проанализировать то, что произошло, очень хорошо понять момент, в котором мы находимся как на поле, так и за его пределами, и ответить как можно быстрее", — сказал Бруну Лаже.