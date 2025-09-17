Ричмонд
В Самаре «Акрон» проиграл «Локомотиву» в Кубке России со счётом 1:3

Это шестой проигрыш подряд «Акрона» во всех турнирах.

Источник: ФК Акрон - официальный сайт футбольного клуба

Во вторник, 16 сентября, в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» «Акрон» проиграл московскому «Локомотиву» в матче четвёртого тура Кубка России со счётом 1:3.

Счёт в матче на 48 минуте игры открыли железнодорожники. Мяч в ворота «Акрона» отправил нападающий «Локомотива» Николай Комличенко. А через минуту он же оформил дубль.

На 88 минуте встречи нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков сократил разрыв в счете с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку защитника москвичей Жерзино Ньямси в собственной штрафной.

Разнервничавшихся в компенсированное время футболистов судья успокоил несколькими жёлтыми карточками.

В третий раз мяч оказался в воротах «Акрона» на 90 минуте игры в результате автогола полузащитника тольяттинского клуба Дениса Попенкова, отскочившего в него после удара Мялковского, попавшего в перекладину. Три недели назад «Акрон» уступил «Локомотиву» в Москве со счетом 2:0.

Это шестой проигрыш подряд «Акрона» во всех турнирах.

20 сентября «Акрон» встречается в Самаре с «Рубином».