В Самаре «Акрон» проиграл «Локомотиву» в Кубке России со счётом 1:3

В третий раз мяч оказался в воротах «Акрона» на 90 минуте игры в результате автогола полузащитника тольяттинского клуба Дениса Попенкова, отскочившего в него после удара Мялковского, попавшего в перекладину. Три недели назад «Акрон» уступил «Локомотиву» в Москве со счетом 2:0.