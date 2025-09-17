«Тоттенхэм» не проигрывает дома в еврокубках 21 матч

«Шпоры» продлили беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 21 матча (17 побед, 4 ничьих). Разница голов на этом отрезке — 56:13.
18:00
Крылья Советов
–
:
Краснодар
–
П1
4.30
X
3.85
П2
1.84
Олимпиакос П
–
:
Пафос
–
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Славия Пр
–
:
Буде-Глимт
–
П1
1.92
X
4.01
П2
3.92
20:30
Зенит
–
:
Ахмат
–
П1
1.47
X
4.50
П2
7.60
20:30
Сочи
–
:
Динамо
–
П1
4.60
X
4.10
П2
1.78
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2