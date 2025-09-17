Ричмонд
Мостовой о 40-летии Овечкина: «Сердечные поздравления от царя — величайшему. У Саши нет предела — не удивлюсь, если он смотрит на Ягра, играющего в 53 года»

17 сентября капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.

Источник: Спортс"

"Громадные и сердечные поздравления от царя — величайшему!

В отпуске часто пересекались с Сашей, я принимал участие в его матче. Глядя на Сашу, понял, что у него нет предела. Не удивлюсь, если он смотрит на рекорды Яромира Ягра, который играет в 53 года.

Хочу пожелать ему, чтобы он не останавливался. И мне кажется, он не остановится. У него такая физическая форма, что многим молодым такое не приснится!

Нужно продолжать играть и получать удовольствие", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Булыкин о 40-летии Овечкина: «Саша в хоккее — как Роналду или Месси в футболе. Его даже в Африке знают».