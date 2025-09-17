Петербуржцы занимают 1-е место в таблице группы А, набрав 12 очков, и опережают «Оренбург» на 7 очков за два тура до конца, «Рубин» — на 8, «Ахмат» — на 9.
Сине-бело-голубые примут участие в плей-офф Пути РПЛ.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Ахмат» со счетом 2:1 в 4-м туре группового этапа.
