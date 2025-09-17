У «Зенита» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Дальше — выезд к «Краснодару»

Начиная с 12 августа петербуржцы одержали пять побед и два раза сыграли вничью. 21 сентября они сыграют в гостях у «Краснодара» в Мир РПЛ.
«Зенит» обыграл «Ахмат» — 2:1. Соболев сделал дубль, первый гол Александра отменили после ВАР из-за офсайда.
Команда Сергея Семака сегодня одолела «Ахмат» (2:1) в FONBET Кубке России.
