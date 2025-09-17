Пенальти «Ливерпуля» против «Атлетико» отменили после просмотра ВАР. Мариани увидел игру рукой Лангле, но изменил решение

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 35-й минуте защитник «красных» Джереми Фримпонг сделал прострел во вратарскую мадридцев. Клеман Лангле в подкате изменил вектор передачи.
Изначально главный арбитр матча Маурицио Мариани назначил пенальти, усмотрев в этом эпизоде игру рукой со стороны защитника «Атлетико».
Однако затем итальянец отправился к монитору ВАР и пришел к выводу, что француз действовал в рамках правил. Одиннадцатиметровый в пользу «Ливерпуля» был отменен.
Изображение: кадр из трансляции Okko.