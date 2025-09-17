Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Интер
2
П1
100.00
X
25.00
П2
1.02
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Челси
1
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
2
:
Атлетико
1
П1
1.17
X
6.14
П2
47.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
3
:
Аталанта
0
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Ребята хорошо двигались и играли, заслуженно победили. “Зенит” решил задачу‑минимум в Кубке — выйти в следующий раунд»

Петербургская команда одержала победу со счетом 2:1 в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

«Кубковый матч, сегодня ребята молодцы, хорошо двигались и играли, заслуженно победили. “Амхат” — хорошая команда, но смогли победить, порадовать болельщиков, решить задачу, которая перед нами стояла. Задача‑минимум в Кубке — выйти в следующий раунд.

Шилов старался, во втором тайме подустал физически, эмоционально тоже было непросто. У него были хорошие действия в первом тайме. Почин хороший положил, выйдя в стартовом составе. Думаю, будет прогрессировать и радовать нас своей игрой", — сказал Семак.