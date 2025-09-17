Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Ребята хорошо двигались и играли, заслуженно победили. “Зенит” решил задачу‑минимум в Кубке — выйти в следующий раунд»

«Кубковый матч, сегодня ребята молодцы, хорошо двигались и играли, заслуженно победили. “Амхат” — хорошая команда, но смогли победить, порадовать болельщиков, решить задачу, которая перед нами стояла. Задача‑минимум в Кубке — выйти в следующий раунд.
Шилов старался, во втором тайме подустал физически, эмоционально тоже было непросто. У него были хорошие действия в первом тайме. Почин хороший положил, выйдя в стартовом составе. Думаю, будет прогрессировать и радовать нас своей игрой", — сказал Семак.