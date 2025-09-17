Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти

Винисиус провел целиком только один матч за «Реал» при Алонсо, в двух вышел на замену, а в восьми был заменен во втором тайме.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Как сообщает ESPN, приближенные к бразильцу люди обеспокоены отношением Хаби Алонсо к футболисту. Новый главный тренер не верит в игрока так, как это делал прежний, Карло Анчелотти.
