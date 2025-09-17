Ричмонд
Карпин про 4:0 с «Сочи»: «Команда понравилась, не было расслабленности во 2-м тайме, несмотря на счет. Тюкавин первые 45 минут провел очень неплохо, а потом устал»

— Было ли что‑то, что не получилось у «Динамо»?

Источник: Спортс"

— Всегда можно и нужно улучшать, но в этом матче многие вещи получились. Вообще, команда понравилась. Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет. Ворота оставили в неприкосновенности, хотя во втором тайме были опасные подходы, что мне лично не понравилось. Наверное, при счете 4:0 все‑таки в голове присутствовал текущий результат.

— Как оцените игру Тюкавина?

— Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провел очень неплохо, а потом устал.

— Есть ли понимание, насколько все серьезно с Макаровым?

— Пока нет. Ясно точно, что это не просто ушиб, — сказал главный тренер «Динамо».