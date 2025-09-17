Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»

— Александр, поздравляем с дублем в ворота «Ахмата». Как вам игра?
— Думаю, что хорошую игру мы провели, моменты создавали. И за исключением гола соперник особо ничего не создал. Думаю, мы провели игру на хорошем уровне.
— По празднованию первого года мы можем судить о счастливых для вашей семьи новостях. Может быть, поделитесь подробностями?
— Я уже выкладывал в соцсети, будет у нас второй ребенок. Как и все делают, поместил мяч под футболку и имитировал пузо (смеется).
— После этого дубля на вашем счету 11 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. Как оцените свою результативность?
— Если мы берем последний отрезок прошлого сезона и начало этого, то есть куда стремиться, конечно, но, как говорится, дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим.
— В последних домашних матчах, включая сегодняшний, вы выходили на поле с сыном. Что для вас это значит?
— Просто такая традиция. Не всегда у него получается, иногда он в школе. Но если у него получается, всегда с ним выходим. Но скоро буду выходить с двумя (улыбается).
— Прощаясь, сын говорит вам что-то, дает напутствие?
— Да, целует меня и говорит: «Давай, забивай голы!» — сказал Соболев.