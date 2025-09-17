Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Интер
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
25.00
П2
1.02
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.74
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
3
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Черчесов об отмене красной Гандри: «Я видел, что ничего не было. Раньше если удаляли, никто никого не возвращал. Но судья тоже живой человек — старался, работал, ошибался»

«Ахмат» уступил «Зениту» (1:2) в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

Защитник грозненцев Надер Гандри сфолил на Андрее Мостовом в компенсированное ко второму тайму время, за что главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку. Уходя с поля, тунисец бросил свою футболку болельщику. Фанат вернул игроку футболку. После проверки ВАР красная карточка была заменена на желтую.

— Это вопрос к судье. Если бы не удалил, а потом не вернул…

Мы хотели показать хороший футбол. Местами это получалось. На стандартах мы не сработали должным образом. Разберем и будем идти дальше.

— Были у вас такие случаи?

— Не было. У нас раньше не было ВАР. Если у нас удаляли, то, во‑первых, знали за что, во‑вторых, никто и никого никуда не возвращал. Пусть они сами уже разбираются.

— Вы понимали, за что была показана красная карточка?

— Я же видел, что ничего не было. Но судья тоже живой человек. Старался, работал, ошибался, что делать, — сказал главный тренер «Ахмата».